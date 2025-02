Dopo il successo in trasferta all'Etihad Stadium (2-3), il Real Madrid ospita al Santiago Bernabeu il Manchester City, nel ritorno del playoff di Champions League. Oggi, mercoledì 19 febbraio, le squadre di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola si giocano un posto agli ottavi di Champions in una finale anticipata. Uno degli effetti della nuova struttura della competizione.

Real Madrid-Manchester City, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Vinicius, Mbappé. All. Ancelotti.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Ake, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland. All. Guardiola.

Real Madrid-Manchester City

Il big match di Champions tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere la partita in tv anche su NOW e, in chiaro, su Tv8.