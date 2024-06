Riccardo Calafiori, l’amore con la fidanzata Benedetta Boeme e il futuro tra le grandi del calcio - Ascolta

Riccardo Calafiori, nuovo eroe nazionale, lui che assieme a Zaccagni, nel finale al cardiopalma di Italia-Croazia, ha spezzato la cosiddetta maledizione del 24 giugno, data in cui la Nazionale in passato era stata eliminata da altri due tornei: i Mondiali in Brasile del 2014, sconfitta con l'Uruguay nella fase a Gironi e poi nel 2010 in Sudafrica, proprio contro i padroni di casa. Tante cose lasciano ancora a desiderare in questa squadra, ma il passaggio agli ottavi ha riacceso il tifo, oltre che i riflettori su Calafiori, difensore jolly del Bologna, una delle rivelazioni del campionato.