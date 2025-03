Roland Fischnaller è oro mondiale nello snowboard. A 44 anni, l'azzurro trova un successo clamoroso nel gigante parallelo dei Campionati Mondiali di St. Moritz e impreziosisce la sua carriera con la settima medaglia iridata. La meno attesa e la più preziosa, insieme all'oro in slalom del 2015 a Lachtal. Il successo vale anche un clamoroso primato di longevità, visto che l'altoatesino diventa l'atleta più anziano riuscito a conquistare un titolo mondiale nella disciplina.

Battuto anche Bormolini

Per Fischnaller, una serie di vittorie pesanti prima della finale. Roland ha eliminato, nell'ordine, il coreano Kim agli ottavi, l'altro fuoriclasse azzurro Maurizio Bormolini (fresco vincitore della Coppa del Mondo) ai quarti, lo svizzero Dario Caviezel in semifinale e il tedesco Stefan Baumeister in una finale capolavoro.