Quarti di finale oggi martedì 4 giugno al Roland Garros 2024 dove Jannik Sinner, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, affronterà il 33enne bulgaro Grigor Dimitrov (numero 10 dell'Atp). L'azzurro giocherà non prima delle 14 sul campo centrale, il Philippe Chatrier. Sarà possibile vedere in tv la partita su Eurosport, e dunque anche su Sky (canale 210 o 211) e Sky Go e su Dazn.

Sinner si avvicina sempre più alla prima posizione mondiale: gli basterà vincere le prossime due partite e arrivare in finale per avere la matematica certezza di guidare il ranking Atp dal prossimo 10 giugno.