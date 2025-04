Nozze nella Capitale l'1 maggio per il tecnico francese e la giornalista tv

Nozze romane per Rudi Garcia e Francesca Brienza. "Abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio", aveva detto l'ex allenatore della Roma e del Napoli e oggi ct del Belgio rifugiandosi in un proverbio francese per dire che la squadra giallorossa si era riappropriata del primato calcistico della Capitale, vincendo il derby 2-0.

Ora la Chiesa sarà al centro del matrimonio di Garcia, che convolerà a nozze con la compagna Francesca Brienza, il prossimo 1 maggio a Roma. La cerimonia tra il tecnico francese e la giornalista televisiva si svolgerà nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da piazza Navona, mentre la festa serale si terrà nella prestigiosa location di Villa Miani con amici, parenti e calciatori delle varie squadre allenate dall'allenatore transalpino.

Francesca Brienza e Rudi Garcia si sono innamorati sui campi di Trigoria nel 2014, quando lui era l'allenatore della Roma e lei una giornalista di Roma Tv, l'allora televisione della squadra giallorossa. Anche per fugare le voci che iniziavano a circolare, i due ufficializzarono la loro unione con una foto social all'ombra del Colosseo. Tra i due ci sono 22 anni di differenza e il matrimonio doveva celebrarsi un po' di tempo fa ma il covid li aveva costretti a rinviare la data, poi la nascita della loro prima figlia, Sofia, l'8 aprile del 2023, (la quarta per il tecnico francese) li aveva convinti a posticipare la data delle nozze, ma ora il fatidico giorno è arrivato.