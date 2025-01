L'incidente in Trentino

E' morta a 19 anni la ciclista Sara Piffer, investita da un'auto durante una sessione di allenamento in Trentino. La giovane ciclista è deceduta, nonostante i soccorsi, a causa delle ferite riportate dopo che un 70enne alla guida di un'auto l'ha investita davanti al fratello che la accompagnava sulle strade trentine. Dall'anno scorso Piffer militava nelle fila del team Continental Mendelspeck.

"Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Sara Piffer, una giovane promessa del ciclismo trentino che ha perso la vita in un terribile incidente mentre si allenava. - scrive su Facebook Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonomia di Trento - In questo momento di immenso dolore, il mio pensiero va alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità che ha avuto il privilegio di conoscerla".

A Fugatti fa eco, sempre sui social, l'Associazione corridori ciclisti professionisti italiani: "il nostro pensiero va alla famiglia di questa nostra associata, al GS Mendelspeck, alle compagne in gruppo e a tutti coloro che oggi sono straziati dal dolore dell'ennesima vita spezzata dalla violenza stradale".