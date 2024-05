Scottie Scheffler, numero 1 del golf mondiale, è stato arrestato dalla polizia metropolitana di Louisville, in Kentucky. Il 27enne statunitense stava cercando di entrare in auto all'interno del Valhalla Golf Club, sede del PGA Championship. Il traffico all'esterno del circolo era stato bloccato dopo l'incidente nel quale, alle 5 locali del mattino, aveva perso la vita un uomo investito da un bus. Scheffler, secondo le ricostruzioni dei media Usa, sarebbe stato arrestato dopo una lite con un agente di polizia. Il golfista è stato rilasciato alle 8.40 locali, senza cauzione, circa un'ora e mezza prima della sua apparizione al tee off.