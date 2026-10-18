Una buona Fiorentina non basta al Franchi per fermare il Como di Nico Paz e Liberali. La squadra di Fabregas si impone in trasferta 3-1, nella settima giornata di Serie A, ma la formazione di Vanoli è stata sempre in partita, facendo la gara e subendo il tris lariano in contropiede, dopo aver sprecato diverse occasioni per il pareggio, oltre al gol annullato dal Var nel recupero del primo tempo per un millimetrico fuorigioco di Pongracic. Il Como con questo successo sale a 14 punti, mentre la Viola resta ferma a 4.

Como avanti nel primo tempo grazie al gol di Liberali con un bel tiro a giro al 32' e al raddoppio al 36' di Nico Paz con un perfetto stacco di testa. La Viola reagisce e con Pongracic accorcia le distanze al 42' per poi pressare in cerca del pari e sfiorarlo in più di una occasione compreso il gol annullato dal Var. Ad inizio ripresa ancora la Fiorentina a fare la partita con il Como pronto a ripartire e al 56' è Douvikas in contropiede e a freddare De Gea sotto le gambe. La Fiorentina ha provato anche con conclusioni da fuori ad accorciare le distanze ma il Como si difende bene e porta a casa tre punti importanti per la classifica.