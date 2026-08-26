circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, Malen inarrestabile va all’attacco di Higuain e Immobile

Il bomber della Roma che batte il record di gol in Serie A a 15 su Sisal.it

Donyell Malen - (Ipa)
Donyell Malen - (Ipa)
26 agosto 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diciassette reti in 19 presenze in campionato. Una tripletta alla prima giornata che, in Serie A, mancava da 10 anni quando, a realizzarla, fu il milanista Carlos Bacca contro il Torino.

Donyell Malen, dal suo arrivo alla Roma a gennaio, ha avuto un impatto devastante nel campionato italiano e, dopo l’hat-trick all’Olimpico contro la Fiorentina, sognare diventa lecito, sia per lui che per i giallorossi. Al termine della gara contro i viola, Bobby, come è affettuosamente stato ribattezzato dai tifosi romanisti, è rimasto però con i piedi per terra: “Quanti gol posso segnare? Non voglio dare numeri, devo creare occasioni da gol. Poi vedremo”. È chiaro però che, inevitabilmente, un pensierino al record di marcature in Serie A, Malen lo stia facendo.

Un record che parla di 36 reti attualmente condiviso da due dei più grandi bomber del nostro campionato: Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Il Pipita lo realizzò, con la maglia del Napoli, nel 2015-2016 mentre l’ex capitano della Lazio riuscì nell’impresa sette anni fa. La scalata verso la vetta, per Malen, è molto ripida ma l’inizio è stato da sogno e gli esperti Sisal ritengono l’impresa possibile tanto che veder il numero 14 della Roma segnare più di 36 reti in campionato è offerto a 15.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A gol record Roma
Vedi anche
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"
Tornado in Francia: il video della furia del vento a 100 km/h su una casa
Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: "Cinque piccole dosi invece di una massiccia"
Mercati: ritornano gli acquisti, Brent sotto i 90 e in calo EssilorLuxottica - Video
Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati - Video
Si arrampica sulla scogliera e resta bloccato, l'intervento dei soccorsi a Bacoli - Video
Olbia, la visita a sorpresa di Fedez e Giulia Honegger al canile comunale - Video
Il premier britannico Burnham suona gli Smiths durante la visita in Ucraina - Video
Venezia, ecco l'isola privata da 5,5 milioni in vendita nella laguna - Video
Tornado devasta un paese nel sud della Francia, danneggiate centinaia di case - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza