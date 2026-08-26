Serie A, Malen inarrestabile va all’attacco di Higuain e Immobile

Diciassette reti in 19 presenze in campionato. Una tripletta alla prima giornata che, in Serie A, mancava da 10 anni quando, a realizzarla, fu il milanista Carlos Bacca contro il Torino.

Donyell Malen, dal suo arrivo alla Roma a gennaio, ha avuto un impatto devastante nel campionato italiano e, dopo l’hat-trick all’Olimpico contro la Fiorentina, sognare diventa lecito, sia per lui che per i giallorossi. Al termine della gara contro i viola, Bobby, come è affettuosamente stato ribattezzato dai tifosi romanisti, è rimasto però con i piedi per terra: “Quanti gol posso segnare? Non voglio dare numeri, devo creare occasioni da gol. Poi vedremo”. È chiaro però che, inevitabilmente, un pensierino al record di marcature in Serie A, Malen lo stia facendo.

Un record che parla di 36 reti attualmente condiviso da due dei più grandi bomber del nostro campionato: Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Il Pipita lo realizzò, con la maglia del Napoli, nel 2015-2016 mentre l’ex capitano della Lazio riuscì nell’impresa sette anni fa. La scalata verso la vetta, per Malen, è molto ripida ma l’inizio è stato da sogno e gli esperti Sisal ritengono l’impresa possibile tanto che veder il numero 14 della Roma segnare più di 36 reti in campionato è offerto a 15.