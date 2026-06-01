Serie A, Slot e Italiano si sfidano per la panchina del Milan ma occhio a Rangnick

Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per sapere chi sarà l’erede di Max Allegri. Ma in casa Milan, al momento, ogni giorno accade anche qualcosa. Le dichiarazioni di Leao, pronto a lasciare Milanello, non sono passate sottotraccia cosicché il nuovo tecnico, chiunque sia, dovrà affrontare subito un tema delicatissimo. Gli esperti Sisal ritengono che siano due i candidati forti per la panchina rossonera ma occhio ai possibili outsider. Terminata la sua avventura al Liverpool, Arne Slot, in quota a 3,00, è diventato il favorito per guidare Maignan e soci nella prossima stagione. Esperienza internazionale, vincente, ha regalato il titolo a Feyenoord e Liverpool, il tecnico olandese è pronto a misurarsi con la Serie A proponendo un gioco spiccatamente offensivo e veloce: una vera e propria rivoluzione rispetto al recente passato.

Sulla stessa filosofia di gioco è anche Vincenzo Italiano, il cui approdo in rossonero si gioca a 3,50, il quale, dopo un biennio al Bologna culminato con la vittoria della Coppa Italia, ha deciso di salutare la Città delle Due Torri. Indicato inizialmente come successore di Conte al Napoli dove, ironia della sorte, dovrebbe arrivare proprio Allegri, Italiano è pronto a fare l’ultimo step per dimostrare di poter sedere davvero al tavolo dei grandi.

A completare il podio dei favoriti c’è l’ex idolo del Barcellona, Xavi. Fermo da due anni, il tecnico spagnolo sarebbe intrigato di portare in Italia la filosofia tanto cara in Catalogna: Luis Enrique, oggi dominatore d’Europa con il PSG, ci provò, senza fortuna, 15 anni fa con la Roma. Chissà che Xavi, offerto a 6,00, non possa cambiare la storia.

Occhio poi a un vero e proprio outsider da tempo, però, nel mirino dei dirigenti del Milan: Ralf Rangnick. Il CT dell’Austria è intrigato di tornare ad allenare, dopo 4 anni, una squadra di club: padre del Gegenpressing, il tecnico nativo di Backnang ha ispirato molti tecnici tedeschi della nuova generazione tra cui Klopp, Tuchel e Nagelsmann. Rangnick, sulla panchina del Milan a 7,50, sarebbe il primo allenatore tedesco nella storia rossonera.