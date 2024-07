Jannik Sinner contro Matteo Berrettini a Wimbledon, derby italiano oggi in diretta tv e streaming al secondo turno dei Championships. Il numero 1 del mondo e il 28enne romano si affrontano nel terzo incontro sul Campo Centrale, dove il programma si apre alle 13.30 locali (14.30 italiane).

Sinner e Berrettini, quindi, scenderanno in campo nel tardo pomeriggio italiano, probabilmente non prima delle 18. Entrambi gli azzurri arrivano all'appuntamento dopo una vittoria in 4 set al primo turno. Sinner e Berrettini si ritrovano da avversari per la seconda volta in carriera: l'unico confronto diretto, nel 2023 sul cemento di Toronto, è stato vinto da Sinner in 2 set.

Il 'programma italiano' della terza giornata del torneo inizia alle 11 (le 12 da noi) con la sfida tra Fabio Fognini e il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8: il match del ligure è il primo sul campo numero 2. A seguire, per il secondo turno del singolare femminile, Jasmine Paolini contro la belga Greet Minnen.

Sul campo numero 4, invece, nel secondo match del programma tocca a Lorenzo Sonego, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Sinner e Berrettini in diretta tv e streaming

Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi.

Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club.