Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros. L'azzurro liquida la pratica in un'ora e 49 minuti, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0, e adesso sfiderà il vincente del match tra Djokovic e Zverev, in programma in serata. "Che match è stato? Ci siamo già affrontati - ha spiegato Jannik a fine partita - qualcosa sapevo, ma non puoi mai sapere tutto. Bublik ha meritato i quarti, ha battuto avversari fortissimi. La mia è stata una buona prestazione, c'è stato un po' di vento e si è complicata la giornata. Ancora una volta grazie al pubblico". Per il numero uno al mondo, pomeriggio subito in discesa. Dopo un primo set dominato, Jannik ha rallentato leggermente nel secondo, per poi passeggiare nel terzo, in cui è stato evidente il calo fisico e mentale del kazako.

Sinner: "Djokovic-Zverev? Li guarderò"

Sinner ha poi spiegato, nell'intervista post-partita: "Come faccio a trovare ritmo se sbaglio? So che, con giocatori così, se commetti troppi errori è difficile. Sono molto felice per come sono arrivato in semifinale, in uno Slam è sempre speciale e non vedo l'ora di giocare la prossima". Poi, un commento un tecnico: "Se il meteo cambia qualcosa per tensione delle corde? Ne parlo con il mio team, io preferisco restare stabile e non cambiare. So che alcuni giocatori lo fanno, dimostra che siamo diversi". L'ultima battuta è sul suo possibile avversario in semifinale: "Djokovic-Zverev? Un pochino guarderò la partita, ma in questi tornei cerco anche di spegnere l'interruttore per un po'. Cenerò, mi rilasserò e cercherò di recuperare. Sarà una bellissima partita".