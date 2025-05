Jannik Sinner e un pre partita 'particolare' agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro, in attesa di entrare in campo per il suo match contro Francisco Cerundolo, oggi, martedì 13 maggio, ha ingannato l'attesa a modo suo insieme al suo team. Il match con l'argentino, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, è infatti stato posticipato prima per l'allungarsi del match di Jasmine Paolini, che ha superato in tre set la russa Diana Shnaider, e poi per la pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico.

Nei corridoi del Centrale, Jannik ha dato vita a una partita di bocce utilizzando le palline da tennis. In gara tutto il team, compresi gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Sinner ha assistito alla 'partita' ridendo, comodamente seduto, prima di entrare anche lui nella competizione. A un certo punto è arrivata proprio Paolini, che ha guardato divertita la scena prima di scambiare qualche parola con il numero uno del mondo.