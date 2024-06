"E' una bellissima pagina non solo per il tennis ma per tutto lo sport italiano"

"Sinner merita di essere numero 1 del tennis mondiale, sta giocando benissimo da tanti mesi e sono molto contento per lui. Non sono né geloso né invidioso come qualcuno ha scritto, è una bellissima pagina non solo per il tennis ma per tutto lo sport italiano, è la prima volta che succede". Così all'Adnkronos Nicola Pietrangeli commenta l'impresa di Jannik Sinner, nuovo numero 1 al mondo.

"Mi sarebbe piaciuto che fosse successo in un altro modo, battendo Djokovic sul campo in finale ma va bene lo stesso", aggiunge riferendosi al ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros.

"Ora lo aspetta la semifinale con Alcaraz che vedo favorito su Tsitsipas, sarà la vera finale del torneo, ci sarà grande spettacolo, speriamo vinca Jannik", aggiunge il due volte campione del Roland Garros.