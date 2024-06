Jannik Sinner vince la seconda partita di fila al 3° set e avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 2.107.331 euro). L'altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, batte l'unghese Fabian Marozsan, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-7 (4-7), 6-3 in due ore e 17 minuti. Sinner aspetta ai quarti il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del mondo e 6 del seeding e il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 41 del ranking Atp.

Alcaraz k.o. al Queen's: scende in classifica

Intanto a Londra il campione in carica Carlos Alcaraz esce di scena al 2° turno del torneo Atp 500 del Queen's (erba, montepremi 2.107.007 euro). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, cede all'inglese Jack Draper, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un'ora e 38 minuti. Da lunedì prossimo Alcaraz perderà il secondo posto nel ranking mondiale in favore del serbo Novak Djokovic, scendendo al numero 3, con Sinner saldamente in vetta.