Jannik Sinner si ritira dal torneo di Parigi-Bercy, iniziato ieri nella capitale francese. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, non parteciperà al Masters 1000 a causa di un virus intestinale, proprio alla vigila dell'esordio, in cui avrebbe dovuto affrontare Ben Shelton o Corentin Moutet, e sarà sostituito dal lucky loser Arthur Cazaux.

"Non sono in grado di giocare. Sono arrivato a Parigi molto presto per preparare il torneo, ma ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Il mio corpo non è pronto per competere, mi dispiace molto. Ci rivedremo qui l'anno prossimo", ha scritto sul profilo X del torneo.

Sinner: "Finals e Coppa Davis non sono a rischio"

"Il dottore ha detto che si tratta di un virus e che passerà tra tre o quattro giorni, mi sento già meglio, ma un po' disidratato. È stata una bella botta, certo. Non ho paura né per Torino né per la Coppa Davis, c'è abbastanza tempo perché vada tutto bene", aggiunge Sinner ai microfoni di Sky.