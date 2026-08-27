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Sinner fa visita alla Juve, l'incontro con Spalletti - Video

Il fuoriclasse azzurro ha incontrato i giocatori e l'allenatore bianconero alla Continassa

Sinner e Spalletti - Instagram @juventus
Sinner e Spalletti - Instagram @juventus
27 agosto 2026 | 19.35
Michele Antonelli
LETTURA: 3 minuti

Un po' di calcio visto da vicino, in attesa del ritorno in campo atteso da tutti i suoi tifosi. Due giorni dopo la visita al J Medical, dove si è sottoposto a nuovi controlli al ginocchio destro, Jannik Sinner ha fatto visita alla Continassa per incontrare la Juventus. Al Training Center bianconero, il numero uno al mondo ha avuto modo di confrontarsi con i calciatori e con Luciano Spalletti. Tra i complimenti del tecnico, anche una battuta sul talento di Sinner nel ribaltare le partite: "Nessuno sa farlo come te…".

Il fuoriclasse azzurro, grande tifoso del Milan, ha così 'tradito' per poche ore i suoi colori, passando un po' di tempo nella casa dei rivali. Curiosità: domenica 6 settembre ci sarà proprio la sfida di campionato tra Juventus e Milan. E chissà che, visto il riposo forzato dai campi da tennis, per Jannik non sia arrivato qualche invito speciale per il big match di Serie A allo Stadium.

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