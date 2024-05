Sport, Carniello (Rimini Wellness): “Esportiamo nel mondo un modello di benessere”

“In tutto il mondo c'è una grande attenzione alle dinamiche della longevità e dello star bene, aspetti che si sviluppano per il bene della nostra società. Per questo il Rimini Wellness si sta sempre più internazionalizzato, è come se inglobasse alcuni valori molto propri della nostra cultura, che diamo anche per scontato, ma che stiamo in qualche modo esportando nel mondo. Anche per questo Ice, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è qui con noi con una serie di iniziative che fanno sì che dall’estero si venga a comprare sempre di più in Italia e che da qui si esporti un nostro modello di vita”. È l’osservazione di Marco Carniello, Chief Business Officer Italian Exhibition Group (Ieg), il gruppo che organizza la Rimini Wellness, la manifestazione dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione: “Il Rimini Wellness esprime innanzitutto più di 300 brand espositori, aziende di vari settori che appartengono al mondo del fitness, del wellness, ma non solo - illustra Carniello - Rimini Wellness è un grande incubatore di attività di fitness. Se facciamo la somma di tutte le ore che esprimono questi eventi, siamo circa a 2000. Sono invece 70 gli eventi che coinvolgono tutte le persone che accedono nei quattro giorni di manifestazione. L'altro numero interessante è 28 che è il numero dei padiglioni in questo quartiere di Rimini, un'eccellenza in Italia per bellezza, strutture, ma anche per dimensione”.

Alla kermesse c’è tanto spazio anche per la sana alimentazione: “Il post-Covid ha promosso uno stile di vita che forse avevamo dimenticato, ma che continua a essere principale in tutto quello che facciamo, anche per quanto riguarda l'alimentazione - riprende il Chief Business Officer di Ieg - Rimini wellness è anche molto healthy food, mangiare bene, proteico piuttosto che vegetale, ma mangiare bene. Una caratteristica del mondo del Rimini wellness, ma congiunturale anche in molta parte dell'Italia”, conclude.