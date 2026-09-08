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Sport: Di Fonzo (Sisal), 'sosteniamo movimento olimpico italiano e giovani atleti'

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08 settembre 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
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"Questo progetto avrà l'obiettivo di contribuire a supportare il movimento olimpico italiano e i giovani atleti; sapete, infatti, quanto possa essere difficile oggi per questi ragazzi trovare le risorse necessarie per far fronte a cosa vuol dire allenarsi e spostarsi. Questo fa parte della nostra missione, quella di Sisal e di Flutter: contribuire anche allo sviluppo e avere un ruolo sociale, in linea con i nostri valori e con gli obiettivi che ci siamo posti". Sono le parole di Roberto Di Fonzo, ceo Sisal-Flutter Southern Europe & Africa, all'incontro di presentazione, oggi a Roma, della partnership tra il Coni e Sisal a sostegno dei progetti olimpici dell'Italia Team, svoltosi nella Sala d'Onore del Coni al Foro Italico.

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