Un tifoso inglese prima di Inghilterra-Danimarca, match giocato ieri a Euro 2024, si appisola dopo aver esagerato con la birra. I compagni di tifo ne approfittano per 'usarlo' come tavolino in una specie di sfida all'ultima goccia: bisogna riempire il bicchiere poggiato sulla testa del malcapitato. Il gioco va avanti tra i cori 'he's got a pint glass on his head' ('Ha un bicchiere sulla testa', ndr.) fino a quando il bicchiere stracolmo non cade a terra. Risultato: il tifoso continua a dormire.

Il video completo è ancora più bello



“He’s got a pint glass on his head” pic.twitter.com/1Kchq6TDFk — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) June 21, 2024