Non cambia la classifica generale con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla

Secondo successo di tappa al Tour de France per Biniam Girmay che si è imposto in volata nell'ottava tappa, la Semur-en-Auxois- Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km. Il corridore eritreo del team Intermarché-Wanty ha avuto la meglio in volata su Jasper Philipsen e Arnaud De Lie. Non cambia la classifica generale con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla con 33" di vantaggio su Remco Evenepoel. Domani la nona frazione prima del giorno di riposo, con partenza e arrivo a Troyes, per un totale di 199 chilometri.