Il Tour de France 2024 parte oggi dall'Italia, con la prima tappa Firenze-Rimini che - in diretta tv e streaming - è destinata a offrire subito uno show tra salite e strappi.

La prima maglia gialla nella Grande Boucle verrà assegnata al termine di una frazione di 206 km, con 7 salite che testeranno subito le gambe del gruppo e in particolare dei big in lizza per la vittoria finale. La tappa, un omaggio a Gino Bartali, prende il via attorno a mezzogiorno con una passerella attraverso Firenze, prima dello start reale che avviene con l'uscita dalla città.

Il percorso

Il percorso prevede un avvio tranquillo, con una trentina di km pianeggianti prima della sequenza di salite seguite da discese. Si comincia con il Valico dei Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), quindi l'ascesa al Monte delle Forche (2,5 km al 6,2%) e poi la salita del Passo del Carnaio, lunga 10,5 km con pendenza media del 4,6% a poco più di 100 km dal traguardo. Tocca poi all’ascesa di Barbotto (5,8 km al 7,6%), seguita da San Leo (4,6 km al 7,7%) e Montemaggio (4,2 km al 6,6%). Ultima fatica verso San Marino (7,1 km al 4,8%), a 26,3 km dal traguardo, dove si arriva con una progressiva discesa fino all'arrivo a Rimini.

La tappa in tv e streaming

La tappa sarà trasmessa tutta in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 dalle 11.45. In streaming la tappa sarà disponibile su Eurosport.it, Discovery+, DAZN, NOW e SkyGo. La Rai inizierà il proprio collegamento dalle 12.40 su Rai Sport e passerà su Raidue alle 14.00 e dalla stessa ora in streaming su RaiPlay.