Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 11, la Evaux-les-Bains - Le Lioran di 211 km. Il percorso del 10 luglio prevede salite, in particolare nel finale della frazione, che porta il gruppo sul Massiccio Centrale e promette di vivacizzare la classifica generale guidata dalla maglia gialla Tadej Pogacar.

La tappa presenta ben 6 Gran Premi della Montagna, con una salita di prima categoria, il Puy Mary Pas de Peyrol, con ascesa di 5,4 km e pendenza media dell'8,1% a circa 30 km dal traguardo. Il menù della giornata è completato da 2 GPM di seconda categoria (Col de Neronne, 3,8 km con il 9,1% e Col de Pertus, 4,4 km con il 7,9%), 2 di terza categoria (Cote de Larodde, 3,8 km con il 6% e e Col de Font de Cere, 3,3 km con il 5,8%) e uno di quarta, il Cote de Mouilloux (1,9 km con il 6,3%) che apre le ostilità. Gli ultimi 30 km sono caratterizzati da strappi poco rilevanti, ma potenzialmente utili per diventare il trampolino per chi vuole tentare l'azione solitaria. La partenza è in programma alle 11.30, l'arrivo è previsto alle 17.30.

L'undicesima tappa in tv e streaming

La tappa numero 11 verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Rai Sport HD dalle 13.20 e da Raidue dalle 14.45, con streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dalle 11 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.