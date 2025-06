Vela d'epoca, torna il Trofeo Principato di Monaco nella laguna di Venezia, ecco tutte le barche in regata

La XII edizione del Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management Aon Special Award a Venezia si svolgerà dal 28 al 29 giugno 2025 presso la città lagunare. Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate presso le banchine all’interno dell’Arsenale di Venezia, dove potranno essere ammirate e fotografate. L’evento è promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia con la direzione sportiva di Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, organizzatore della manifestazione in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare, Salone Nautico Venezia, Vela Spa. La manifestazione beneficia dei patrocini de Le Città in Festa e di A.I.V.E. Main sponsor Aon con uno Special Award dedicato e BNL BNP Paribas Wealth Management cui si aggiunge il contributo di Nature’s, Villa Sandi, La Distillerie de Monaco, Il Palato Italiano, Zur KaiserKron, Canella. Barovier & Toso anche quest’anno realizzerà i premi di regata e l’Overall destinato al vincitore assoluto mentre Mureadritta fornirà le maglie degli equipaggi in tessuto riciclato dalle bottiglie in pet.

Al XII Trofeo Principato di Monaco saranno ammessi gli Yachts d’Epoca (costruzione anteriore al 1950), gli Yachts Classici, varati tra il 1950 e il 1975, le repliche di ”Yachts d’epoca” e “Yachts classici”, le imbarcazioni progettate da Carlo Sciarrelli, il Maestro triestino della progettazione di scafi classici scomparso nel 2006, le tipiche Passere dell’Adriatico e gli IOR Legend (varati tra 1967-1990, prototipi o di serie). Nel raggruppamento Open, suddiviso nelle Categorie 1 e 2, potranno competere imbarcazioni secondo lo “spirito della tradizione” costruite rispettivamente prima del 1950 e prima del 1975, prive del certificato di stazza AIVE in corso di validità.

Numerose le imbarcazioni già iscritte al XII Trofeo Principato di Monaco a Venezia, in rappresentanza di Circoli velici e associazioni di Trieste, Venezia, Chioggia, Ravenna, Fano, Brindisi. Tra gli scafi ultracentenari anche la neo restaurata Fantàsia, un Classe 10 Metri Stazza Internazionale (lunghezza 16,88 metri) varato nel 1914 dal cantiere norvegese Anker & Jensen. Nel 1929 Johan Anker avrebbe progettato il famoso Dragone, il monoscafo a chiglia più diffuso al mondo. Fantàsia, armata a cutter bermudiano, è stata acquistata nel 2024 e trasferita da Fiumicino nel Golfo di Trieste. Qui è stata sottoposta ad un restauro durato due anni, realizzato da un consorzio di armatori che è riuscito a fare tornare in mare un vero gioiello, simbolo di eleganza senza tempo. La barca correrà con le insegne dello Yacht Club Portopiccolo. Tra le altre partecipanti Aglaja del 1964, il secondo scafo progettato da Carlo Sciarrelli dopo Anfitrite, Gilla del 1950 che festeggia 75 anni dal varo. Tra le barche più piccole il 6 metri Persefone del 1965, restaurata poco tempo fa con passione e perizia dal veneziano Marco Dissera Bragadin e riportata sui campi di regata.

Sulla linea di partenza anche Naïf del 1973 di Ivan Gardini e Strale del 1967, barche veloci e vittoriose ed entrambe provenienti dal Circolo Velico Ravennate. Attesa la partecipazione di Sorella della Marina Militare, una tra le più vetuste e importanti imbarcazioni storiche a livello internazionale e la più antica barca da regata del Mediterraneo. Sorella è infatti un cutter aurico varato in Inghilterra nel 1858 presso il cantiere Dan Hatcher di Southampton, che ha mantenuto nel tempo le linee progettuali con le quali ha attraversato oltre 160 anni di storia della vela. La barca, lunga 10,97 metri compreso il bompresso, nel mese di giugno 2022 è stata donata alla Marina Militare, proprio a Venezia, dall’industriale padovano Renato Pirota, proprietario di Sorella per oltre 30 anni. Oggi naviga con a bordo gli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia ed è diventato lo scafo a vela più antico della flotta della Marina Militare, superando in anzianità anche l’Amerigo Vespucci, varato nel 1931.