Giornata da dimenticare per Max Verstappen. Dopo le prime due sessioni di prove libere della stagione, la Red Bull si dimostra indietro rispetto ad altri team della griglia, confermando così i problemi emersi nel finale della scorsa stagione. Una situazione difficile da digerire per l'olandese, campione del mondo in carica, che non ha nascosto il suo malcontento durante i primi giri in Australia, che lo hanno visto chiudere con il quinto tempo. Sedicesimo posto invece per il compagno di squadra Liam Lawson.

Macchina senza grip e Verstappen che scuote la testa



(Domenica procederà a vincere con venti secondi dal secondo) pic.twitter.com/WAOuOKCe6d — Michele (@Megheee_) March 14, 2025

A Melbourne la macchina di Vertappen ha mostrato poco grip, sbandando all'uscita dalle curve, con l'olandese che ha dovuto fare gli straordinari per mantenerla all'interno del tracciato. Nonostante non si sia lasciato andare a parole, visto anche il nuovo e durissimo regolamento Fia contro parolacce e imprecazioni, Max ha scosso più volte la testa, chiaro segno di tensione e insoddisfazione all'interno del box Red Bull.

Le parole di Verstappen

"Oggi il grip non era eccezionale e stavamo faticando con tutte e quattro le gomme, in particolare nel primo e nell'ultimo settore. Sembra che non siamo lassù al momento, ma lavoreremo per trovare più ritmo. Non ci sono grossi problemi di bilanciamento, quindi penso che questo renda le cose un po' più difficili da risolvere. Ma questo non è qualcosa che non ci aspettavamo quando siamo arrivati qui. Positivamente, penso che siamo rimasti sorpresi dal ritmo mostrato dalla macchina", ha detto a caldo Verstappen.

"Storicamente, non siamo mai stati così bravi qui a Melbourne dopo il nuovo aggiornamento dell'asfalto, quindi vedremo come andremo durante il fine settimana. Tuttavia, continueremo a lavorare per trovare un po' più di ritmo in vista delle qualifiche", ha concluso l'olandese.