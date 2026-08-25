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Vuelta di Spagna, oggi quarta tappa: orario, percorso e dove vederla

Ciclisti in strada per una nuova frazione

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
25 agosto 2026 | 06.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in strada la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, martedì 25 agosto, il grande giro spagnolo torna protagonista con la sua quarta tappa - in diretta tv e streaming - che partirà da Andorra la Vella e arriverà ad Andorra la Vella per una frazione di 104,8 chilometri totali.

Vuelta di Spagna, il percorso

La Vuelta arriva ad Andorra partendo da Andorra la Vella e arrivando ancora ad Andorra la Vella, per un percorso totale di 104,8 chilometri. La prima salita arriverà dopo circa 25 km col Port d'Envalira, una scalata di prima categoria di 23,3 chilometri al 5,1% di pendenza media.

Poi i ciclisti scenderanno per il Pas de la Casa fino ad affrontare la seconda scalata, quella del Collada de Beixalis, un'altra salita di prima categoria di appena 6,5 chilometri all'8,5% di pendenza.

Al chilometro 87 c'è il Col de Ordino, un'altra salita di prima categoria in cui i corridori si troveranno davanti 9,9 chilometri al 7% di pendenza media. Dopo il chilometro 100 arriva invece l'Alto de la Comelia, una scalata di terza categoria di 3,9 km al 5,9% di pendenza.

Vuelta di Spagna, orario e dove vederla in tv

La tappa partirà alle 14.49 per finire intorno alle 17.30. La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels).

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