circle x black
Cerca nel sito
 

Vuelta di Spagna, oggi terza tappa: orario, percorso e dove vederla

Primo vero arrivo in salita per la corsa a tappe spagnola. In maglia rossa c'è Pogacar

Pogacar - IPA
Pogacar - IPA
24 agosto 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Primo vero appuntamento in salita per la Vuelta di Spagna 2026 che oggi, lunedì 24 agosto, affronterà la sua terza tappa. Per gran parte dei 174 chilometri in programma, il percorso si svilupperà su un terreno prevalentemente pianeggiante, ma la situazione cambierà nel finale. Negli ultimi 40 chilometri il gruppo dovrà affrontare due salite, che porteranno i corridori verso il traguardo di Font-Romeu. Un arrivo che potrebbe delineare i primi equilibri in classifica generale e offrire ai favoriti un'occasione per guadagnare terreno sui rivali. In maglia rossa c'è sempre Pogacar. Ecco orario, percorso e dove vedere la terza tappa della Vuelta.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 3

Qual è il percorso di oggi? La terza tappa della Vuelta 2026 prenderà il via da Gruissan, località del sud-est della Francia affacciata sul Mar Mediterraneo, per poi dirigersi verso i Pirenei orientali. Nel corso dei 174 chilometri previsti, il gruppo attraverserà diverse località, tra cui Perpignano, prima di affrontare un finale molto impegnativo. Al chilometro 138,4 inizierà la scalata del Col de Mont-Luis, salita di prima categoria lunga 19,4 chilometri e caratterizzata da una pendenza media del 4,8%. Una volta superato il primo ostacolo, i corridori affronteranno la salita verso Font-Romeu, classificata di seconda categoria: 9,9 chilometri al 5% di pendenza media.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 3

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà alle 13:21 per finire intorno alle 17.30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vuelta Vuelta Spagna oggi tappa 3 Vuelta Vuelta terza tappa
Vedi anche
News to go
Ape sociale, si avvicina il termine per presentare la domanda
News to go
Fermo pesca in tutto l'Adriatico, lo stop fino al 29 settembre
News to go
Autostrade, sempre più caselli senza barriere: come funzionano, pagamenti e multe
Il robot è più veloce di Bolt, nuovo 'record' sui 100 metri - Video
Esplosione all'ultimo piano di un palazzo a Perugia, crolla il tetto - Video
News to go
Piccole e medie imprese, fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell'azienda: il dato
Sicilia, svastica con i tappetini fitness nella villa comunale di Militello
Tromba d'aria nel Lucchese, alberi caduti su auto e abitazioni - Video
Terremoto Amatrice, il giovane imprenditore agricolo: "Resto qui con la voglia di farcela"
Mercati sulla parità, record per l'oro. Mps: dubbi sul piano Lovaglio
Terremoto Amatrice, Comitato 3e36: "Soldi per ricostruzione ci sono ma gente ancora nelle casette"
Maltempo in Toscana, pioggia record nella zona di Bagnone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza