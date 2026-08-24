Primo vero appuntamento in salita per la Vuelta di Spagna 2026 che oggi, lunedì 24 agosto, affronterà la sua terza tappa. Per gran parte dei 174 chilometri in programma, il percorso si svilupperà su un terreno prevalentemente pianeggiante, ma la situazione cambierà nel finale. Negli ultimi 40 chilometri il gruppo dovrà affrontare due salite, che porteranno i corridori verso il traguardo di Font-Romeu. Un arrivo che potrebbe delineare i primi equilibri in classifica generale e offrire ai favoriti un'occasione per guadagnare terreno sui rivali. In maglia rossa c'è sempre Pogacar. Ecco orario, percorso e dove vedere la terza tappa della Vuelta.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 3

Qual è il percorso di oggi? La terza tappa della Vuelta 2026 prenderà il via da Gruissan, località del sud-est della Francia affacciata sul Mar Mediterraneo, per poi dirigersi verso i Pirenei orientali. Nel corso dei 174 chilometri previsti, il gruppo attraverserà diverse località, tra cui Perpignano, prima di affrontare un finale molto impegnativo. Al chilometro 138,4 inizierà la scalata del Col de Mont-Luis, salita di prima categoria lunga 19,4 chilometri e caratterizzata da una pendenza media del 4,8%. Una volta superato il primo ostacolo, i corridori affronteranno la salita verso Font-Romeu, classificata di seconda categoria: 9,9 chilometri al 5% di pendenza media.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 3

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà alle 13:21 per finire intorno alle 17.30.