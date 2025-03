Asus commette sull'intelligenza artificiale per rivoluzionare i PC business

Asus sta compiendo un passo significativo nell'evoluzione dei PC destinati al mondo aziendale, integrando funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. Questa mossa strategica è progettata per ottimizzare la produttività e rafforzare la sicurezza degli utenti professionali, un obiettivo che Alessandro Passadore, Country Product Manager PC di Asus Italia, ha messo in evidenza. "Abbiamo iniziato a implementare un software proprietario di Asus sui nostri nuovi PC business, denominato AI ExpertMeet, in sinergia con il pannello di controllo Asus", spiega Passadore. "ExpertMeet è una soluzione software dedicata al mondo business, mirata a elevare la produttività attraverso funzionalità di intelligenza artificiale. Parallelamente, enfatizziamo la sicurezza, poiché il sistema opera in locale sul dispositivo, senza dipendere da un cloud esterno".

Una delle innovazioni più rilevanti è l'approccio all'IA in locale, un aspetto che Passadore definisce come la novità più significativa: l'elaborazione dei dati avviene direttamente sul dispositivo dell'utente, garantendo una protezione superiore delle informazioni sensibili. "Eliminiamo il rischio di trasferire dati su un cloud esterno, dove potrebbero diventare di dominio pubblico", afferma il manager di Asus. Al centro di questa offerta si trova il pacchetto software ExpertMeet, un insieme di strumenti basati sull'IA, concepiti per semplificare e migliorare le attività lavorative quotidiane. Tra le sue caratteristiche principali, spiccano la sintesi vocale e la trascrizione automatica delle riunioni. "Il software offre funzionalità come la creazione di riassunti delle chiamate, la traduzione simultanea e la soppressione del rumore di fondo, oltre alla trascrizione completa", illustra Passadore.

Un elemento di spicco è la funzione "AI Meeting Minutes", che consente di registrare, trascrivere e sintetizzare automaticamente le conference call. "Registro la nostra conversazione durante la conference call, attivando la funzione AI Meeting Minutes nel pannello di controllo, e il sistema inizia a trascrivere ciò che diciamo", descrive Passadore. Il sistema è in grado di distinguere i diversi oratori, facilitando la successiva consultazione dei contenuti. Oltre alla gestione delle riunioni, l'IA di Asus offre strumenti di traduzione in tempo reale. "È possibile registrare una conferenza in inglese e successivamente tradurla in italiano", spiega Passadore, sottolineando la capacità del software di tradurre simultaneamente i sottotitoli dei video in diverse lingue, tra cui cinese, giapponese, spagnolo, italiano, portoghese, francese e tedesco.

Una funzionalità aggiuntiva, pensata per l'ambiente professionale, è il "Business Watermark", che permette di personalizzare lo sfondo delle videochiamate e delle presentazioni con informazioni utili come nome, cognome e contatti. "Spesso, durante le chiamate, vediamo solo il nome e non il ruolo della persona", commenta Passadore, evidenziando come questa funzione possa migliorare la comunicazione e la condivisione di informazioni. Oltre al watermark sullo sfondo delle chat video, è possibile lasciare in sovrimpressione un QR code che permette di accedere alle informazioni su chi sta parlando in qualsiasi momento della call. Queste innovative funzionalità basate sull'IA sono integrate nei nuovi modelli della linea business di Asus, come la serie ExpertBook P5, la nuova serie P1 e la serie B1. "Il nostro obiettivo è fornire agli utenti aziendali soluzioni che ottimizzino il loro lavoro, con una particolare attenzione alla sicurezza, garantendo che i dati rimangano all'interno dell'azienda e non vengano divulgati all'esterno. Questo approccio garantisce un elevato livello di sicurezza", conclude Passadore.