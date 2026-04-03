DLSS 4.5 e Multi Frame Generation 6X, novità NVIDIA 2026 - Il video

Il rilascio di DLSS 4.5 introduce la Dynamic Multi Frame Generation e il moltiplicatore 6X, garantendo un aumento del 35% nei frame rate 4K, una reattività superiore tramite NVIDIA Reflex e HUD più nitidi per le GPU GeForce RTX.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore del gaming ha raggiunto una nuova fase di maturazione con l'introduzione di modelli predittivi sempre più sofisticati. L'ultimo aggiornamento della suite DLSS (Deep Learning Super Sampling), la versione 4.5, segna il passaggio a un modello Transformer di seconda generazione. Questa tecnologia non si limita più alla semplice ricostruzione dei pixel, ma gestisce flussi di dati complessi per generare frame aggiuntivi con una fedeltà superiore. La principale innovazione risiede nella gestione dinamica della generazione dei frame, una funzione che opera in modo analogo a una "trasmissione automatica per la GPU", regolando in tempo reale il carico di lavoro per mantenere l'equilibrio ideale tra fluidità e latenza.

Per le configurazioni basate su GPU GeForce RTX serie 50, la novità più rilevante è il supporto alla Multi Frame Generation 6X. Questa modalità consente di generare fino a cinque frame addizionali per ogni frame renderizzato nativamente. Nei titoli che sfruttano il path tracing, questa evoluzione permette incrementi del frame rate fino al 35% in risoluzione 4K.

Fondamentale è l'integrazione con la tecnologia Reflex, che mitiga l'incremento di latenza tipicamente associato alla generazione di frame sintetici. Come dichiarato nelle note di rilascio, la tecnologia "regola dinamicamente il numero di frame generati per trovare il miglior equilibrio tra prestazioni, qualità dell’immagine e reattività".

Un altro aspetto tecnico di rilievo riguarda il nuovo modello di gestione dell'interfaccia utente (HUD), disponibile anche per le schede della serie 40. Sfruttando dati aggiuntivi provenienti dal motore di gioco, il sistema è ora in grado di isolare e rendere più nitidi elementi critici come minimappe e indicatori a schermo, evitando le distorsioni visive che talvolta affliggevano le versioni precedenti.

Ecco il video applicato ad Arc Raiders

Questa precisione è particolarmente visibile su monitor OLED 4K ad alto refresh rate e sistemi dotati di G-SYNC Pulsar. Titoli come ARC Raiders e Marvel Rivals hanno già iniziato l'integrazione di questi strumenti, con quest'ultimo capace di aumentare la fluidità fino a 5 volte.