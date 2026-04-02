E-SWAN 2026: Luca Spogli (INGV) confermato Presidente

Luca Spogli, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha ufficialmente iniziato il suo secondo mandato come Presidente della European Space Weather and Space Climate Association (E-SWAN). La riconferma, giunta dopo un biennio trascorso nel ruolo di Vicepresidente, riflette il consolidamento delle attività di ricerca condotte dal Centro Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV) e sottolinea l'importanza strategica dell'Italia nello studio degli effetti dell'attività solare sull'ambiente terrestre.

La nomina si inserisce in un calendario di rilievo per la comunità scientifica globale. Dal 2 al 6 novembre 2026, Firenze ospiterà infatti la European Space Weather Week (ESWW), la principale conferenza europea dedicata al meteo spaziale. L'evento è organizzato da E-SWAN con il supporto della Space Weather Italian Community (SWICo) e dell'INGV. "Sono onorato e profondamente emozionato di assumere nuovamente questo ruolo", ha dichiarato il Presidente Spogli, aggiungendo che la concomitanza tra la presidenza e l'evento di Firenze "posiziona il nostro Ente al centro del panorama dello Space Weather e dello Space Climate europeo e internazionale".

L'impegno dell'INGV in questo ambito non riguarda solo la ricerca pura, ma si estende alla comprensione dei fenomeni circumterrestri che possono influenzare le infrastrutture tecnologiche, dalle reti elettriche ai sistemi di navigazione satellitare. Fondata nel 2022, E-SWAN conta oggi circa 250 membri e opera per rafforzare la resilienza europea di fronte agli eventi meteorologici spaziali.

Secondo il Presidente dell'INGV, Fabio Florindo: "La guida di Spogli rappresenta un riconoscimento importante del valore della ricerca italiana e conferma l'eccellenza delle attività di osservazione condotte dall'Istituto da anni". La sinergia tra le istituzioni nazionali e l'associazione internazionale mira a sviluppare modelli predittivi sempre più accurati, fondamentali per la sicurezza dei voli orbitali e della tecnologia terrestre.