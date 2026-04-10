circle x black
Cerca nel sito
 

Fantasy Life i arriva su iOS e Android

sponsor

Level-5 ha annunciato il debutto estivo del nuovo capitolo della serie su dispositivi mobili, confermando l'integrazione del cross-play e del cross-save con le versioni console e PC già in commercio

Fantasy Life i arriva su iOS e Android
10 aprile 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A circa un anno dal debutto sulle piattaforme casalinghe, Level-5 ha ufficializzato l'espansione di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo verso il mercato mobile. Lo studio di Osaka renderà disponibile il titolo su sistemi iOS e Android nel corso dell'estate 2026, garantendo una parità contenutistica assoluta rispetto alle edizioni lanciate nel maggio 2025. L'operazione punta con decisione sull'interoperabilità tra i diversi hardware, offrendo agli utenti la possibilità di mantenere i propri progressi e giocare in modalità cooperativa tra smartphone e console grazie al supporto completo alle funzioni di salvataggio e gioco condiviso.

CTA

Il titolo ripropone la formula ibrida che ha reso celebre il marchio, mescolando l’esplorazione tipica dei giochi di ruolo con dinamiche gestionali di ricostruzione cittadina. Ambientato sulla misteriosa Isola Mysteria, il racconto si snoda attraverso una meccanica di viaggio temporale che permette di recuperare materiali nel passato per restaurare l’ambiente nel presente. Il sistema delle professioni, note come Vite, consente di alternare approcci bellici e attività creative, mettendo a disposizione ruoli che spaziano dal Paladino al Cuoco, con l’obiettivo di personalizzare radicalmente sia l'avatar che l'assetto urbano del proprio insediamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Level 5 Fantasy Life i iOS Android videogiochi
Vedi anche
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza