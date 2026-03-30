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Gestione energetica intelligente riduce i consumi del 22% in tutta Europa

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Le soluzioni di tado° raggiungono la redditività operativa e superano i 5,5 milioni di termostati smart installati

Gestione energetica intelligente riduce i consumi del 22% in tutta Europa
30 marzo 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il mercato europeo della gestione energetica domestica sta vivendo una fase di consolidamento strutturale, spinto dalla necessità di mitigare l'instabilità dei prezzi e accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili. tado° ha ufficializzato il raggiungimento della redditività operativa, un traguardo supportato dal collegamento di oltre 5,5 milioni di termostati intelligenti in tutto il continente. Questo passaggio segna l'evoluzione dell'azienda da produttore di hardware a piattaforma software complessa, capace di gestire in modo coordinato riscaldamento, raffrescamento e consumi elettrici. "La forte crescita degli ultimi anni e la nostra posizione di leadership nel mercato europeo ci hanno permesso di raggiungere la redditività come azienda", ha dichiarato Johannes Schwarz, co-fondatore e CEO di tado°, sottolineando come l'indipendenza finanziaria consenta di accelerare l'espansione tecnologica del gruppo.

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tado° Co-founders Christian Deilmann (a sinistra) e Johannes Schwarz (a destra)

L'approccio tecnologico attuale combina l'uso di termostati smart con l'analisi delle tariffe elettriche dinamiche, permettendo di spostare automaticamente i consumi verso le fasce orarie più economiche ed efficienti. Questa automazione, progettata per adattarsi alla varietà dei sistemi di riscaldamento europei, dalle pompe di calore alle caldaie a gas, fino al teleriscaldamento, consente una riduzione media dei consumi stimata intorno al 22%. L'integrazione di questi strumenti trasforma l'abitazione in un vero e proprio hub energetico, dove il controllo stanza per stanza ottimizza l'uso della risorsa senza compromettere il comfort abitativo. Christian Deilmann, co-fondatore dell'azienda, ha evidenziato la centralità del dibattito sulla sicurezza energetica osservando che "il kilowattora più economico è quello che non consumi mai".

In un'ottica di lungo termine, la strategia aziendale punta a integrare riscaldamento, energia solare e ricarica dei veicoli elettrici in un unico sistema intelligente guidato dall'intelligenza artificiale. Parallelamente al rafforzamento operativo, è stato introdotto un programma di partecipazione che rende i dipendenti azionisti virtuali, promuovendo una cultura della proprietà condivisa. Con l'aumento della quota di energia eolica e solare nel sistema elettrico, la capacità di bilanciare domanda e offerta attraverso tecnologie smart diventa un requisito fondamentale per la stabilità della rete e il risparmio delle famiglie.

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