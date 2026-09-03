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Grand Theft Auto VI su Netflix, boom di ascolti

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Il trailer gameplay pubblicato in esclusiva sulla piattaforma ha raccolto 31,1 milioni di visualizzazioni in una sola settimana, superando produzioni originali come L'uomo dei sussurri

Grand Theft Auto VI su Netflix, boom di ascolti
03 settembre 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Netflix ha diffuso la classifica dei contenuti più visti a livello globale per la settimana compresa tra il 24 e il 30 agosto, e il risultato più significativo riguarda un contenuto che, tecnicamente, non è nemmeno un film: l'Extended Look di Grand Theft Auto 6. Secondo i dati ufficiali della piattaforma, il video ha totalizzato 31,1 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al primo posto della classifica dei film in lingua inglese più visti della settimana.

Il video è stato pubblicato in esclusiva su Netflix il 27 agosto, offrendo ai fan il primo sguardo concreto sul gameplay dell'attesissimo sequel open world. Le scene, effettuate su una console PlayStation 5 in versione base, mostrano circa 27 minuti di filmati in-engine, con anticipazioni su alcune missioni della trama principale, una panoramica delle attività secondarie disponibili nel mondo di gioco e risposte a molte delle domande che i fan si ponevano da tempo, ben prima dell'annuncio ufficiale del gioco nel dicembre 2023. Il video è stato successivamente pubblicato integralmente anche su YouTube, ma per le prime sei ore l'unico modo per guardarlo attraverso canali ufficiali è stato tramite Netflix.

L'operazione, dal punto di vista dei numeri, sembra aver premiato la piattaforma. Secondo quanto riportato da Netflix in un comunicato stampa, l'Extended Look di Grand Theft Auto 6 è stato il contenuto in lingua inglese più visto della settimana, con un totale di 14 milioni di ore di visualizzazione complessive. Un risultato di rilievo se si considera che il video è stato reso disponibile a metà del periodo preso in esame per la rilevazione dei dati. Netflix ha inoltre precisato che il contenuto ha raggiunto la prima posizione in 87 dei 93 paesi monitorati a livello globale.

Al secondo posto della classifica si è collocato The Whisper Man (L'uomo dei sussurri), thriller crime diretto da James Ashcroft e interpretato da Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan. Il film, debuttato su Netflix il 28 agosto, ha ottenuto 23,2 milioni di visualizzazioni in appena due giorni, per un totale di 44,1 milioni di ore visualizzate. La terza posizione è invece andata a The Last House, accolto negativamente dalla critica, che si è fermato a 5,8 milioni di visualizzazioni.

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Netflix Grand Theft Auto VI GTA 6 videogiochi
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