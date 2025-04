D-Orbit e Planetek: sinergia strategica per l'evoluzione delle tecnologie spaziali

Il panorama delle tecnologie spaziali avanzate si arricchisce di una significativa operazione strategica. D-Orbit, riconosciuta a livello globale per la sua expertise nella logistica e nel trasporto orbitale, e Planetek Group, primaria realtà nel settore dell'osservazione della Terra (EO), dell'analisi geospaziale e del software per missioni spaziali, hanno annunciato una loro unione strategica.

Pur mantenendo la rispettiva autonomia operativa e la continuità delle proprie strategie aziendali, D-Orbit e Planetek intendono esplorare sinergie innovative e nuovi modelli di business congiunti. Questa operazione mira a potenziare le competenze di entrambe le aziende in ambiti cruciali quali le applicazioni spaziali basate su cloud, l'elaborazione di dati direttamente in orbita attraverso l'intelligenza artificiale e i servizi di scambio dati in tempo reale.

La collaborazione tra D-Orbit e Planetek non è inedita, avendo già cooperato in diverse iniziative. Tra queste spicca la recente missione AI-eXpress, una tecnologia pionieristica che integra l'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain per incrementare la reattività dei satelliti e abilitare la trasmissione di analisi a bassa latenza. L'applicazione dell'IA in orbita conferisce ai satelliti la capacità di prendere decisioni autonome, come l'identificazione di dati rilevanti o la regolazione di operazioni in tempo reale, riducendo la dipendenza dalle istruzioni da Terra. Parallelamente, la blockchain assicura che le informazioni raccolte siano archiviate e condivise in maniera sicura e trasparente, accrescendo l'affidabilità e l'accessibilità dei dati spaziali.

Questa mossa strategica sottolinea la ferma convinzione di D-Orbit nel valore strategico dei servizi di cloud computing spaziale e nel loro potenziale impatto su una vasta gamma di settori. La consolidata esperienza di Planetek nel campo dell'osservazione della Terra rafforzerà ulteriormente la capacità di D-Orbit di sviluppare e implementare soluzioni all'avanguardia per l'elaborazione e l'analisi dei dati direttamente nello spazio. Tale approccio mira a superare la dipendenza esclusiva dalle infrastrutture terrestri, ridefinendo le modalità di raccolta, gestione e fornitura dei dati satellitari in tempo quasi reale.

Luca Rossettini, Amministratore Delegato di D-Orbit, ha commentato: "Abbiamo lavorato a lungo a questo traguardo, l’unione tra D-Orbit e Planetek. Unendo i nostri punti di forza, non solo espandiamo la nostra portata tecnologica, ma rafforziamo anche il nostro impegno a rendere lo spazio più accessibile e sostenibile per migliorare la vita sulla Terra. I nostri valori condivisi, incentrati sull'idea di mettere le persone al primo posto, sono al centro di questa collaborazione, garantendo che l'innovazione sia guidata da una cultura forte e incentrata sulle persone, che valorizza i talenti e promuove il successo a lungo termine."

Giovanni Sylos Labini, Amministratore Delegato di Planetek Italia, ha dichiarato: "Insieme, D-Orbit e Planetek mirano a ridefinire il modo in cui le informazioni spaziali sono accessibili, analizzate ed utilizzate per risolvere le sfide globali, dal monitoraggio ambientale e la pianificazione urbana, alla sicurezza nazionale e la risposta alle catastrofi." Stelios Bollanos, Amministratore Delegato di Planetek Hellas, ha aggiunto: "Questa unione comporta nuove prospettive significative per Planetek Hellas e rafforza la nostra posizione di leader nel settore spaziale in Grecia, coprendo l'intera catena del valore da monte a valle."

Simonetta Di Pippo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di D-Orbit, ha così commentato: "Il consolidamento dell’industria spaziale e delle competenze orientate ai servizi è oggi più che mai fondamentale. L’unione tra D-Orbit e Planetek rappresenta un passo decisivo in questa direzione. Insieme, offriremo ai nostri clienti un punto di riferimento unico per i servizi di assistenza, in-orbit servicing e gestione dei big data nello spazio, introducendo al contempo un nuovo modello di collaborazione. Un’evoluzione che genererà valore per tutti i nostri stakeholder."

Con questa operazione, D-Orbit ha acquisito la totalità delle azioni di Planetek, integrando gli azionisti di quest'ultima nella propria struttura azionaria. L'attuale assetto organizzativo rimarrà invariato per assicurare la continuità operativa. D-Orbit opera a livello globale con sedi in Italia, Portogallo, Regno Unito, Grecia e Stati Uniti, mentre Planetek estende la sua presenza attraverso le società spin-off GAP s.r.l. e GEO-K s.r.l., e la filiale consolidata in Grecia, Planetek Hellas. L'integrazione dei portafogli di entrambe le aziende apporterà benefici all'intero ecosistema spaziale, dai settori governativo, della sicurezza, commerciale e ambientale, fino alla più ampia comunità spaziale.