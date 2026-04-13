INAF protagonista dei festival scientifici 2026

La partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica al Festival delle Scienze di Roma e alla Festa di Scienza e Filosofia di Foligno con focus su tecnologia LBT, laboratori di coding e il ruolo dell'astrofisica nella cultura contemporanea

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sarà impegnato su due fronti geografici e tematici distinti: l'Auditorium Parco della Musica di Roma e i centri di Foligno e Fabriano. Dal 15 al 19 aprile, la ricerca di frontiera viene declinata attraverso linguaggi eterogenei che spaziano dalla robotica applicata ai telescopi alla contaminazione tra poesia e cosmologia. Al centro della programmazione romana, dedicata al binomio "Caos e Armonia", figurano installazioni interattive come il Cody Maze, un labirinto virtuale che coniuga astronomia e coding, e il progetto "L'universo alla lettera", un glossario video che analizza la terminologia scientifica dal punto di vista semantico e astrofisico.

Un pilastro tecnologico della manifestazione è rappresentato dalle celebrazioni per i vent'anni del Large Binocular Telescope (LBT). Attraverso mostre e incontri tecnici, l'ente documenta il contributo italiano all'innovazione dell'ottica adattiva, una tecnologia fondamentale per neutralizzare le turbolenze atmosferiche e ottenere immagini ad alta risoluzione. Secondo il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, lo spazio esterno è oggi la "culla di un nuovo umanesimo scientifico", un ambito in cui il confronto non riguarda esclusivamente la tecnologia o la ricerca, ma si estende alla responsabilità culturale e alla visione politica del futuro oltre l'atmosfera terrestre.

Parallelamente, il programma umbro della Festa di Scienza e Filosofia propone un'analisi dell'evoluzione stellare e del posizionamento dell'essere umano nell'universo. Con 158 conferenze complessive, l'iniziativa coinvolge il mondo accademico e scolastico con approfondimenti sulla vita dei superammassi stellari e sulla storia della cosmologia da Copernico alle moderne teorie fisiche. Particolare rilievo è dato alla multidisciplinarietà, come dimostrato dall'appuntamento romano che unisce l'astronomia alla metrica pascoliana e alla musica contemporanea, cercando una sintesi tra il disordine cosmico e la ricerca di senso. L'insieme di queste attività riflette una strategia di divulgazione che trasforma la ricerca scientifica che si deve e vuole evolvere in un'esperienza accessibile, integrando laboratori tattili per l'infanzia, podcast specialistici e presentazioni editoriali distribuite nel tessuto urbano delle biblioteche comunali.