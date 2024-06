Il mondo dei videogiochi italiani si prepara per un evento di grande prestigio: gli Italian Video Game Awards 2024. L'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, ha annunciato le nomination per la dodicesima edizione del premio, che si terrà il 4 luglio presso il Cinema La Compagnia di Firenze. Questo appuntamento annuale, ormai consolidato nel calendario degli eventi business italiani, continua a celebrare le eccellenze videoludiche made in Italy, riconoscendo i talenti emergenti e i veterani del settore.

Quest'anno, gli Italian Video Game Awards premieranno i migliori giochi, professionisti e studi di sviluppo che si sono distinti nel 2023. Sei le categorie in palio, alcune delle quali sono state rinnovate rispetto alla scorsa edizione, tra cui il Miglior Videogioco Italiano, la Miglior Opera Prima, e premi per le componenti artistiche e le esperienze di gioco più coinvolgenti.

Tra i giochi in lizza per il titolo di Miglior Videogioco Italiano troviamo "Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2" di Trinity Team, "dotAGE" di Michele Pirovano, e "Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged" di Milestone, Mediterranea Inferno di Eyeguys/Santa Ragione e infine Universe for Sale di Tmesis Studio.

L'evento business First Playable, che ospiterà la cerimonia, è diventato un punto di riferimento per tutti gli sviluppatori di videogiochi italiani, offrendo una piattaforma unica per networking, apprendimento e crescita. Organizzato da IIDEA e la Toscana Film Commission, in collaborazione con l'Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, First Playable mira a promuovere e consolidare l'industria italiana dei videogiochi.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili biglietti di due tipologie, "Full Access" e "Social Access", acquistabili sulla pagina Eventbrite dell'evento. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta streaming della cerimonia sul sito ufficiale a partire dalle ore 20.00 del 4 luglio.

First Playable è organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi. Numerosi i partner della sesta edizione: Meet to Match è Matchmaking partner dell’evento; Epic Games/Unreal Engine Diamond Partner; Memorable Games e Vigamus Group sono Gold Partner; e Audio Network Italia, Broken Arms Games, LCA Studio Legale, Milestone, Nacon Studio Milan, Red Bull con il progetto Red Bull Indie Forge, Slitherine e Xsolla sono Silver Partner.

Maggiori informazioni sugli Italian Video Game Awards 2024 e su First Playble sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.firstplayable.it