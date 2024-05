kiracademy & Alice for Children: formiamo i futuri Social Media Manager in Africa

In collaborazione con Alice for Children

Kiracademy, leader nel settore della formazione online per social media manager, è lieta di annunciare una nuova partnership con l'organizzazione benefica "Alice for Children" che dal 2006 opera nelle baraccopoli della periferia di Nairobi, in Kenya. L’obiettivo è allontanare i ragazzi dal degrado e dall’estrema povertà aiutandoli a costruirsi un futuro, seguendoli dall’asilo fino al mondo del lavoro: from slum to job.

Formati per lo più come cuochi e camerieri per lavorare nei villaggi turistici, i giovani di Korogocho hanno iniziato da poco ad approfondire anche il mondo informatico.

Attraverso questa partnership, kiracademy offre non solo ai propri clienti l'opportunità di accrescere le proprie competenze nel Social Media Management attraverso l'acquisto dei suoi corsi di formazione, ma anche la possibilità di partecipare attivamente al sostegno della causa di Alice for Children, contribuendo alla costruzione di aule e all’acquisto di attrezzature digitali presso l’Istituto di Istruzione Secondaria di Korogocho, uno degli slum più grandi di Nairobi, capitale del Kenya.

Il quartiere, gremito di baraccopoli (vaste distese di fango, rifiuti e lamiera), ospita ben 500.000 persone a ridosso della più grande discarica di rifiuti d’Africa, non permettendo una qualità della vita sufficientemente dignitosa.

Per questo motivo, l'istruzione e la formazione rivestono un'importanza cruciale nella vita dei giovani di Korogocho.

Per ogni acquisto di un corso di formazione completo (come ad esempio il CORSO COMPLETO PER SMM), kiracademy devolverà 10 euro ad Alice for Children che li utilizzerà per la costruzione di aule scolastiche per gli studenti della scuola secondaria di Korogocho. Il corso professionale in inglese per diventare Social Media Manager sarà realizzato e offerto gratuitamente dalla kiracademy.

“Vogliamo che anche i ragazzi della periferia di Nairobi, in Kenia, abbiano l’opportunità di approfondire i temi social e digital - ha dichiarato il CEO di kiracademy Riccardo Pirrone – questo permetterà loro di accedere a un'istruzione di qualità e ad un’opportunità di apprendimento che altrimenti sarebbero fuori dalla loro portata”.