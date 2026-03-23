circle x black
Cerca nel sito
 

Minecraft Dungeons II annunciato per console e PC con un trailer

sponsor

Xbox Game Studios e Mojang annunciano il seguito dell'apprezzato action RPG per PC e tutte le console. Il nuovo capitolo introdurrà ambientazioni inedite e una minaccia globale senza precedenti da sventare

Minecraft Dungeons II annunciato per console e PC con un trailer
23 marzo 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Xbox Game Studios ha ufficializzato lo sviluppo di Minecraft Dungeons II. Il progetto vede nuovamente la collaborazione tra Mojang Studios e il team di Double Eleven, confermando la volontà di espandere ulteriormente l’universo narrativo nato dal celebre sandbox. Il titolo non sarà limitato all’ecosistema Xbox, ma approderà su un ventaglio completo di piattaforme che include PlayStation 5, Xbox Series, PC e la famiglia Nintendo Switch. La finestra di lancio è stata fissata per un generico 2026, segnando il ritorno della serie a sei anni di distanza dal debutto dell'originale.

CTA

La struttura narrativa riprende il percorso tracciato dal predecessore, ponendo i giocatori di fronte a una nuova crisi che minaccia l’integrità del mondo di gioco. I protagonisti dovranno affrontare un'oscurità crescente e un pericolo inedito che mira a scatenare il caos nelle diverse regioni. L’esperienza si configurerà nuovamente come un action RPG caratterizzato da sfide ad alto rischio e incontri con creature mai viste prima. Gli sviluppatori promettono l'esplorazione di location totalmente nuove, mantenendo l’approccio cooperativo che ha decretato il successo del primo capitolo, nel tentativo di arginare le forze del male che incombono sulla landa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Minecraft Dungeons II Mojang PS5 Switch 2 trailer Xbox uscita
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza