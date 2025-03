Qualcomm, nuova linea Snapdragon G Series per il gaming portatile

La nuova gamma di SoC offre prestazioni ottimizzate per diverse tipologie di gaming portatile, dal cloud gaming al gioco nativo ad alta risoluzione, con supporto per tecnologie avanzate come il ray tracing in tempo reale e il Wi-Fi 7

In occasione della Game Developers Conference, Qualcomm Technologies, Inc. ha presentato la sua gamma 2025 di piattaforme Snapdragon G Series, specificamente progettate per dispositivi di gioco portatili e destinate a soddisfare le esigenze di un ampio spettro di giocatori. Il nuovo portafoglio comprende i modelli Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 e Snapdragon G1 Gen 2, concepiti per offrire esperienze di gioco portatili di livello superiore. Il modello di punta, Snapdragon G3 Gen 3, rappresenta un primato per la serie Snapdragon G, introducendo il supporto per Lumen, il sistema di illuminazione globale dinamica e riflessi di Unreal Engine 5, su dispositivi Android dedicati al gaming portatile. Rispetto alla generazione precedente, Snapdragon G3 Gen 3 vanta un incremento del 30% nelle prestazioni della CPU e del 28% nelle capacità grafiche avanzate, unitamente a ottimizzazioni significative in termini di efficienza energetica. Il supporto per Wi-Fi 7 consente inoltre di ridurre la latenza e aumentare la larghezza di banda, migliorando l'esperienza di gioco online.

Rivolto sia al gaming nativo che al cloud gaming a 144 FPS su dispositivi dedicati, Snapdragon G2 Gen 2 offre un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza. Questo si traduce in un aumento del 230% delle prestazioni della CPU e in un miglioramento del 380% delle capacità della GPU rispetto al modello Snapdragon G2 Gen 1. La piattaforma supporta inoltre la tecnologia Wi-Fi 7, garantendo connessioni wireless più veloci e affidabili. Progettato per offrire prestazioni robuste a un pubblico più ampio, Snapdragon G1 Gen 2 supporta risoluzioni fino a 1080p a 120 FPS tramite Wi-Fi. Destinata principalmente al cloud gaming su dispositivi Android portatili dedicati, questa piattaforma offre un incremento dell'80% nelle prestazioni della CPU e del 25% nella velocità della GPU, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

"Le piattaforme di gioco Snapdragon G Series stanno ridefinendo il concetto di gioco in mobilità grazie a prestazioni avanzate ed esperienze immersive", ha affermato Micah Knapp, Senior Director, Product Management presso Qualcomm Technologies, Inc. "Questi processori Snapdragon G Series di nuova generazione alimenteranno il futuro del gaming portatile, supportando un'ampia gamma di tipologie di gioco e fattori di forma, offrendo a produttori e sviluppatori nuove opportunità di innovazione." In sintesi, la nuova linea Snapdragon G Series di Qualcomm Technologies rappresenta un significativo passo avanti nel settore del gaming portatile, offrendo soluzioni ad alte prestazioni per diverse tipologie di giocatori e dispositivi.