realme P3: realme potenzia la fascia media con AI, gaming e design elegante

realme ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio globale del nuovo realme P3. Questo dispositivo si propone di ridefinire le aspettative nella sua fascia di prezzo, offrendo una combinazione di prestazioni elevate, gaming fluido, capacità fotografiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale e un design sottile ed elegante, il tutto arricchito da numerose innovazioni tecnologiche.

Il realme P3 si distingue per l'integrazione del potente processore Snapdragon 6 Gen 4. Realizzato con un avanzato processo produttivo a 4 nm, questo chipset assicura consumi ridotti ed elevate prestazioni, con un incremento delle performance della CPU del 15% rispetto alla generazione precedente. Il dispositivo raggiunge un impressionante punteggio AnTuTu di oltre 760.000, posizionandosi come un riferimento nel segmento dei telefoni di fascia media.

L'attenzione al gaming è evidente: il realme P3 supporta giochi popolari come Free Fire, Honor of Kings (HOK) e Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) con frame rate fino a 120 FPS, garantendo un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva. L'ottimizzazione di gioco AI "GT Boost", una funzionalità tipica dei flagship di realme, eleva ulteriormente l'esperienza. Il controllo AI Motion permette gesti coinvolgenti, mentre l'AI Ultra Touch Control migliora la reattività riducendo al minimo il ritardo nei comandi, per un'interazione fluida e precisa.

realme P3 è equipaggiato con una robusta batteria da 5260 mAh, supportata dalla ricarica rapida Super Flash Charge da 45W. Questa combinazione consente fino a 10 ore di gaming ininterrotto su MLBB e assicura prestazioni per l'intera giornata. A ottimizzare ulteriormente l'efficienza energetica contribuisce la tecnologia proprietaria di bypass della ricarica di realme, che permette all'energia di bypassare la batteria per alimentare direttamente la scheda madre, riducendo il calore generato e prolungando la durata della batteria stessa.

L'esperienza visiva è garantita da un display AMOLED Esports da 120 Hz con una luminosità massima di 2000 nit, che promette immagini straordinarie e un gameplay eccezionalmente fluido. Per mantenere le prestazioni stabili anche durante le sessioni di gioco più intense, il dispositivo integra un sistema di raffreddamento VC aerospaziale da 6050 mm². Si tratta del più grande nel segmento, offrendo una capacità di dissipazione del calore dieci volte superiore rispetto ai tradizionali sistemi a grafite utilizzati dai concorrenti.

Tutta questa tecnologia è racchiusa in un corpo sottile di soli 7,97 mm, rendendolo più snello di molti competitor nella sua categoria. Il realme P3 vanta inoltre certificazioni IP66/IP68/IP69, posizionandosi come il più resistente all'acqua nella sua fascia di prezzo, sinonimo di durabilità e affidabilità.

Il realme P3 è dotato di una fotocamera AI da 50MP che include la modalità avanzata AI Snap e l'otturatore AI, garantendo scatti nitidi e precisi anche di soggetti in movimento e scene dinamiche.

Le sue capacità AI di livello flagship sono alimentate dalle tecnologie all'avanguardia NEXT AI di realme. Anche gli utenti meno esperti di fotografia possono ottenere immagini sorprendenti con facilità. La funzione AI Eraser riconosce e rimuove automaticamente le persone di passaggio nelle foto, riempiendo perfettamente lo sfondo. Inoltre, le correzioni AI avanzate migliorano i ritratti sfocati, correggono gli occhi chiusi e conferiscono a ogni scatto una chiarezza straordinaria.

Per la produttività, la funzione AI Recording Summary, disponibile su realme P3, trasforma in pochi secondi minuti di riunioni in riassunti organizzati con un semplice tocco. Il P3 è progettato per alleggerire le incombenze quotidiane dei giovani utenti.

realme P3 è disponibile nelle eleganti colorazioni Comet Grey e Starlight Green.

Il realme P3 sarà disponibile su Amazon a un prezzo di 299,99€ per la versione da 8+256GB e di 349,99€ per la versione da 12+512GB.

Da oggi fino al 4 luglio, su Amazon, sono attive speciali promozioni di lancio:

La versione realme P3 8+256GB sarà disponibile a un prezzo promozionale di 229,99€, a cui si applica un ulteriore coupon sconto di 30€, portando il prezzo finale a 199,99€.

La versione realme P3 12+512GB sarà disponibile a un prezzo promozionale di 279,99€, a cui si applica un ulteriore coupon sconto di 30€, portando il prezzo finale a 249,99€.