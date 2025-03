Riot Games annuncia l'adozione estesa di "Fearless Draft" per la stagione 2025 di League of Legends

A seguito di un'iniziale fase di sperimentazione e di un riscontro positivo da parte di team e giocatori, Riot Games ha ufficializzato l'implementazione su vasta scala del formato "Fearless Draft" per il prosieguo della stagione competitiva 2025 di League of Legends. Questa innovativa modalità, introdotta nello Split 1 e durante il "First Stand Tournament", sarà estesa a tutte le leghe regionali a partire dallo Split 2. Il "Fearless Draft" rappresenta un'evoluzione sostanziale del tradizionale sistema di selezione e ban dei campioni. Nelle serie "al meglio di" (Best-of), i campioni utilizzati in una partita non saranno più disponibili per nessuna delle due squadre nelle partite successive della stessa serie. Questa restrizione progressiva impone ai team una maggiore flessibilità strategica e una più ampia competenza nell'utilizzo di diversi campioni, promuovendo la diversificazione delle composizioni e l'adozione di tattiche innovative.

L'adozione del "Fearless Draft" interesserà tutte le leghe regionali a partire dallo Split 2 e sarà mantenuta per il resto della stagione, inclusi gli eventi di portata globale. Mentre il Mid-Season Invitational (MSI) manterrà il suo formato consolidato, il Campionato Mondiale (Worlds) integrerà il "Fearless Draft" in tutte le serie al meglio di 3 e al meglio di 5, preservando il formato a scontro diretto unicamente per la fase svizzera. La stagione competitiva 2025 di League of Legends si articola in tre split distinti. Lo Split 1, svoltosi tra gennaio e marzo, ha preceduto lo Split 2, in corso da fine marzo/inizio aprile fino a fine maggio/metà giugno. Il Mid-Season Invitational (MSI) si terrà tra fine giugno e metà luglio, fungendo da intermezzo internazionale. Lo Split 3 inizierà a luglio e culminerà con le finali regionali tra agosto e settembre, preparando il terreno per il Campionato Mondiale (Worlds 2025) che si disputerà tra ottobre e novembre.