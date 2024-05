Samsung lancia Galaxy Book4 Edge: il primo laptop IA di nuova generazione

Samsung Electronics ha presentato Galaxy Book4 Edge, il suo primo laptop di nuova generazione dotato di intelligenza artificiale. Con una capacità di calcolo IA di 45 TOPS e funzioni di intelligenza artificiale ibride all'avanguardia, Galaxy Book4 Edge arricchisce l'esperienza dell'utente offrendo un ecosistema IA mobile iperconnesso. TM Roh, presidente e capo del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: "Galaxy Book4 Edge espande la nostra visione della connettività IA, colmando il divario tra cellulare e laptop e democratizzando le esperienze che rivoluzionano il modo in cui operiamo ogni giorno. Questo laptop IA di nuova generazione sblocca nuovi livelli di prestazioni in termini di calcolo".

Galaxy AI su Galaxy Book4 Edge consente un'esperienza connessa compatibile con il Wi-Fi 7, rapida e fluida tra i diversidispositivi Galaxy, unendo l’elaborazione sul dispositivo e quella basata sul cloud. Grazie a questo approccio, gli utenti possono beneficiare delle funzioni di intelligenza artificiale anche offline, mantenendo al contempo la massima sicurezza dei dati. La piattaforma Snapdragon impara dagli utenti nel tempo, aumentando la produttività e ottimizzando l'esperienza IA.

Galaxy Book4 Edge è un laptop Copilot+ che trasforma il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi, aiutandoli a essere più produttivi e creativi. Le funzionalità includono l'integrazione con Link to Windows, Cerchia e Cerca con Google, Assistente Chat e Traduzione Live. La collaborazione con Microsoft per introdurre Windows Copilot su Galaxy Book offre un mix di intelligenza artificiale sul dispositivo e sul cloud.

Galaxy Book4 Edge introduce una nuova generazione di laptop con intelligenza artificiale, permettendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell'IA. Con una potenza di elaborazione di 45 TOPS NPU, il processore Snapdragon X Elite offre prestazioni elevate per tutte le applicazioni AI. Funzioni come Recall migliorano la ricerca di documenti, e-mail o pagine web, mentre Live Captions fornisce sottotitoli accurati in tempo reale durante le videochiamate.

Il laptop è progettato per l'efficienza, con una batteria che dura tutto il giorno, riproduzione video fino a 22 ore e ricarica Super Fast. Il tasto AI dedicato permette di attivare le funzionalità IA con un semplice tocco, migliorando la produttività e l'esperienza d'uso. Galaxy Book4 Edge supporta strumenti creativi avanzati, come Paint Cocreator di Microsoft e Windows Studio Effects, che migliorano la qualità delle videoconferenze con filtri della fotocamera e effetti di background. Il display premium Dynamic 2X AMOLED e il design ultrasottile e leggero consentono agli utenti di lavorare in modo creativo ovunque si trovino.

Galaxy Book4 Edge sarà disponibile in mercati selezionati, tra cui Francia, Germania, Italia, Corea, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, a partire dal 18 giugno 2024. Samsung non ha annunciato i prezzi in Europa, ma sono disponibili quelli per il mercato statunitense: il costo iniziale per la versione da 14 pollici con processore Snapdragon X Elite a 3,4 GHz è di 1.349,99 dollari. Per il modello da 16 pollici, il costo aumenta: la versione con Snapdragon X Elite a 3,4 GHz è disponibile a 1.499,99 dollari, mentre la configurazione di punta con Snapdragon X Elite a 3,8 GHz ha un prezzo di 1.749,99 dollari.