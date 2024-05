WhatsApp, novità in arrivo per gif, emoji e adesivi animati

Le principali applicazioni di social media su Android offrono una vasta gamma di strumenti per esprimere i propri pensieri, come adesivi, avatar, emoji e GIF animate. Tuttavia, l'implementazione di queste funzionalità varia da app ad app. Snapchat è stata una delle prime a sfruttare al massimo i Bitmoji, mentre WhatsApp di Meta ha introdotto funzionalità simili solo l'anno scorso. Recentemente, i beta tester hanno scoperto che WhatsApp sta lavorando su nuove impostazioni di autoplay per le animazioni nelle chat. Attualmente, per visualizzare le animazioni di GIF, adesivi e avatar su WhatsApp, bisogna cliccarci sopra, rendendo l'esperienza utente meno intuitiva rispetto a servizi come quello dei messaggi di Google, che offrono reazioni a schermo intero senza sforzo.

Analizzando il menu Impostazioni nella versione beta 2.24.11.4 di WhatsApp, i beta tester hanno scoperto un nuovo interruttore chiamato "Riproduzione automatica immagini animate" situato sotto Impostazioni > Chat > Impostazioni chat. Come suggerisce il nome, la descrizione della funzione chiarisce che questa opzione farà animare automaticamente emoji, adesivi e avatar non appena vengono inviati o ricevuti, senza bisogno di ulteriori azioni da parte dell'utente. Questa impostazione può anche essere utile per coloro che preferiscono un'esperienza meno animata e più pulita, offrendo la possibilità di disattivare la riproduzione automatica con un solo tocco.

È importante notare che le GIF nelle conversazioni non saranno influenzate da questa impostazione una volta disponibile per gli utenti. Tuttavia, questo interruttore di autoplay potrebbe risultare molto utile considerando che WhatsApp ha in programma di introdurre emoji animate in un prossimo aggiornamento. Per ora, entrambe le funzionalità non sono ancora disponibili per chi installa aggiornamenti dal Play Store o App Store, quindi dovremo attendere ancora un po' per vedere come funzioneranno.