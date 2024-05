Zuckerberg festeggia i 40 anni sul suo nuovo yacht da 118 metri

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e CEO di Meta, potrebbe festeggiare il suo quarantesimo compleanno su quello che molti sospettano essere il suo nuovo superyacht, il Launchpad. Il mondo della nautica è in fermento riguardo al Launchpad, un lussuoso yacht di 118 metri costruito dal cantiere navale olandese Feadship. Le voci sul proprietario di questa imponente imbarcazione circolano da mesi, e tutto sembra puntare verso Zuckerberg. Tuttavia, nel settore della nautica di lusso, dove la privacy è un elemento essenziale, nessuna delle parti coinvolte ha confermato ufficialmente l'identità del proprietario.

"È una politica standard di Feadship non divulgare alcuna informazione riguardante i nostri yacht in riferimento alla proprietà, ai costi, o alla consegna", ha dichiarato Feadship, il costruttore della nave. "Sia che si tratti di un Feadship di 18 metri degli anni '60 o di un Feadship di 118 metri del 21º secolo, non condividiamo informazioni private." Il Launchpad è già al centro dell'attenzione per le sue caratteristiche eccezionali e la sua impressionante dimensione, che lo rendono uno degli yacht più discussi del momento. Ma nonostante le speculazioni e le voci di corridoio, l'ombra del mistero continua a coprire l'identità del suo proprietario, mantenendo viva l'attenzione dei media e degli appassionati di yacht di lusso.