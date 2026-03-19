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Umberto Bossi, l'addio del figlio Renzo: "Sempre fedele ai suoi ideali"
"Ci lascia la forza di non arrenderci mai, il coraggio di rialzarci dopo ogni caduta e l’amore profondo per la libertà e la nostra terra"
"Ci lascia la forza di non arrenderci mai, il coraggio di rialzarci dopo ogni caduta e l’amore profondo per la libertà e la nostra terra"
Politica in lutto dopo la scomparsa del fondatore e leader storico della Lega
Il Senatur si è spento a Varese. Dagli inizi al Parlamento Ue al governo, la storia del leader del Carroccio