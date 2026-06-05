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Roland Garros, Arnaldi si ritira: Cobolli in finale senza giocare

Il tennista azzurro ha accusato un virus a poche ore dalla semifinale

Matteo Arnaldi - Afp
Matteo Arnaldi - Afp
05 giugno 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Arnaldi si è ritirato dal Roland Garros 2026, Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro, come riportato da SkySport, è stato costretto a ritirarsi a causa di un attacco influenzare accusato nelle ultime ore, non riuscendo a scendere in campo nella semifinale in programma questa sera.

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La notizia è arrivata a pochi minuti dall'inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp.

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arnaldi arnaldi roland garros roland garros 2026 cobolli
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