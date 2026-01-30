circle x black
Caso Cucchi, Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del carabiniere Sabatino

"Temo ingiustificate polemiche di queste ore compromettano la necessaria serenità", dice all'Adnkronos

Giulia Bongiorno - Ipa
30 gennaio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo Cucchi. "La posizione del colonnello - per il quale anche il procuratore generale, in sede di appello, aveva chiesto l'assoluzione e che ha rinunciato alla prescrizione - merita di essere esaminata con oggettività. Temendo che le ingiustificate polemiche sollevate in queste ore possano compromettere la necessaria serenità, provvederò a una rinuncia formale del mandato difensivo", afferma all'Adnkronos l'avvocato Giulia Bongiorno.

