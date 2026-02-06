circle x black
Fumo in cabina aereo, atterraggio d'emergenza a Venezia: paura per 168 passeggeri

Dopo qualche ora di attesa, sono stati imbarcati in un altro velivolo, per raggiungere Beirut

L'aeroporto Marco Polo di Venezia
06 febbraio 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Attimi di vero terrore oggi, venerdì 6 febbraio, per i 168 passeggeri di un Airbus 330 dell'Air France. Il velivolo, decollato a Parigi e diretto a Beirut, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia per la presenza di fumo in cabina.

Dopo qualche ora di attesa nello scalo, i passeggeri sono stati reimbarcati su un altro velivolo. Per l'Airbus francese saranno previste verifiche tecniche.

