Martedì 3 febbraio a Roma la camera ardente in Campidoglio per l'ultimo saluto a Ileana Argentin, morta ieri. Argentin aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia spinale. Deputata Pd per due legislature dal 2008 al 2018, è stata sempre molto attiva nel mondo dell'associazionismo e volontariato. Paladina dei diritti delle persone con disabilità, da consigliera comunale a Roma, prima con il sindaco Francesco Rutelli e poi con Walter Veltroni, si occupò di disabilità e salute mentale. Da deputata è stata prima firmataria di una proposta di legge sul 'dopo di noi' poi confluita nel testo unificato approvato nel 2016, per dare un supporto alle persone con disabilità gravi quando i loro genitori non ci sono più.

"Con profondo dolore, la famiglia di Ileana Argentin desidera condividere con quanti le sono stati accanto in vita, la notizia della sua scomparsa, venuta a mancare ieri 31 gennaio 2026. Circondata dall’affetto dei suoi cari, Ileana ha affrontato questo ultimo mese con la stessa forza, dignità e tenacia che l’hanno contraddistinta negli anni. Donna delle istituzioni, ha dedicato la propria vita all’impegno politico, sempre al servizio delle fragilità e della diversità, lottando ogni giorno per quei valori che hanno guidato le sue scelte personali e politiche. In questo momento di grande sofferenza, la famiglia desidera esprimere un ringraziamento sincero e sentito allo Staff medico del Centro Clinico NeMo, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che rappresenta una vera eccellenza in Italia e nel Mondo, per l’abnegazione, l’attenzione, la professionalità e l’umanità con cui si occupano dei pazienti e si sono occupati di Ileana, accompagnandola con cura e rispetto fino all’ultimo".

"Per chi vorrà porgerle un ultimo saluto, sarà allestita martedì 3 febbraio 2026, dalle 10,30 alle 13, la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. A seguire, alle 15,00 si svolgeranno i funerali presso la Parrocchia S. Francesco d'Assisi a Montemario, Piazzetta di Monte Gaudio 8. Nella volontà di Ileana - conclude la famiglia - in luogo dei fiori, per chi lo desidera potrà essere effettuata una donazione in favore della Fondazione Telethon, in segno di solidarietà e sostegno alla preziosa ricerca scientifica".