'Meravigliatevi sempre di progressi e conquiste', l'eredità di Scambia ai giovani

"C'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica, ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati". Sono le parole di Giovanni Scambia, luminare della ginecologia oncologica, morto ieri all'età di 65 anni. Una sorta di 'eredità immateriale' che lo specialista ha voluto lasciare ai giovani impegnati nel percorso di cui è stato pioniere. Parole piene di speranza affidata, solo pochi mesi fa, al docufilm 'Le radici del domani', racconto dei 60 anni di storia della Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica a Roma nonché dell'evoluzione della sua disciplina, dedicato in particolare al suo maestro professor Salvatore Mancuso.

"Quando iniziai - è la testimonianza di Scambia contenuta nel video - non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino, o che l'intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità, e di stare insieme e di avere cura delle donne. Per questo ringrazio tutti, le nostre ostetriche, gli infermieri e tutto il personale paramedico - elencava Scambia - i neonatologi, i radiologi e radioterapisti, gli anestesisti, gli psicologi, gli anatomopatologi, gli studenti e gli specializzanti, il personale che si prende cura del reparto e tutti coloro che migliorano il nostro lavoro e tracciano la strada verso un domani che voglio davvero immaginare luminoso ed emozionante per tutti noi e per tutti voi".